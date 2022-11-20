Лига молодых избирателей заявила о массе нарушений на выборах

Лига молодых наблюдателей сообщила, что за время выборов была зафиксирована масса нарушений, к 20:00 удалено 5 наблюдателей и еще 4 перестали выходить на связь. Обо всех нарушениях ЛМИ написала подробно в Facebook.

Всего Лига зафиксировала 77 нарушений закона «О выборах» с 07:00 до 20:00. В частности, двоих наблюдателей в Астане удалили с участка, в Алматы на избирательном участке №59 представители комиссии хотели сразу открыть урну без погашения неиспользованных бюллетеней, а наблюдателей, которые сделали замечание, пытались удалить с участка и вызвали полицию. В Рудном наблюдатели отмечали выстроенную систему «голосуй и напиши в чат, что проголосовал», в Петропавловске – предположительный вброс бюллетеней на участке №645. Также Лига отмечает, что были давление и угрозы наблюдателям, в столице протоколы о закрытии двух участков - №126 и №339 - выдали без печатей.

Кроме этого, зафиксировано, что проголосовавшие студенты и бюджетники фотографировались для отчета, «есть пара случаев с организованным автобусом и заменой итогового протокола после подсчёта».

Вместе с тем в Астане подано заявление в полицию за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Как сообщает Лига молодых избирателей, наблюдательница Ульяна Радионова на избирательном участке №163 заметила «неоднократные нарушения, в том числе голосование нескольких человек в одной кабине». Но на наблюдательницу оказывали давление, в основном это делал председатель комиссии, ей не давали перемещаться по участку, не предоставляли данные о количестве избирателей и не давали составлять акты о нарушениях. В конечном итоге полиция необоснованно удалила наблюдательницу с участка.