Экзит-полл «Открытого общества»: Токаев набрал 82,45% голосов

Кандидат от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев набрал 3,33% голосов, кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев – 2,17%, общественные деятельницы Каракат Абден и Салтанат Турсынбекова – 2,23% и 2,08% соответственно, выдвинутый группой профсоюзов Мейрам Кажыкен – 2,23%. «Против всех» проголосовали 5,2%.

Явка, по их данным, составила 68,7%.