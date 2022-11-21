Остальные набрали менее 5%
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Экзит-полл «Открытого общества»: Токаев набрал 82,45% голосов
фото Алмаса Кайсара

Согласно данным опросов международного института региональных исследований «Открытое общество», действующий президент Касым-Жомарт Токаев набрал на выборах 82,45% голосов избирателей.

Кандидат от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев набрал 3,33% голосов, кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев – 2,17%, общественные деятельницы Каракат Абден и Салтанат Турсынбекова – 2,23% и 2,08% соответственно, выдвинутый группой профсоюзов Мейрам Кажыкен – 2,23%. «Против всех» проголосовали 5,2%.

Явка, по их данным, составила 68,7%.

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