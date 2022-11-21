За Токаева проголосовали 81,31% казахстанцев – предварительные данные ЦИК

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев набрал на выборах в воскресенье 81,31% голосов избирателей, сказал в понедельник в ходе заседания комиссии председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

По данным Абдирова, общее число казахстанцев, согласно уточненным спискам избирателей, составило 11 953 465, а бюллетени получили 8 300 046 человек, или 69,44%.

«Голоса распределились следующим образом: за Каракат Абден проголосовали 206 206 человек, или 2,6%, за Нурлана Ауесбаева – 176 116 избирателей, или 2,22%, за Жигули Дайрабаева – 271 641 человек, или 3,42%, за Мейрама Кажыкена 200 907 человек, или 2,53%, за Касым-Жомарта Токаева – 6 456 392 избирателей, или 81,31%, за Салтанат Турсынбекову – 168 731 человек, или 2,12%. Против всех – 460 484 избирателей, или 5,8%», - сообщил Абдиров.

Отметим, что окончательные результаты будут озвучены позднее, так как только сегодня закрылся последний избирательный участок в Сан-Франциско.

Председатель ЦИК напомнил, что в соответствии с конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», территориальные избирательные комиссии в течение двух дней после подсчета голосов должны доставить оригиналы протоколов по каждому региону. Таким образом, итоги внеочередных президентских выборов будут установлены на заседании Центризбиркома дополнительно.