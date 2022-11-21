Явка казахстанцев за границей составила почти 88,5% – МИД

Все 68 участковых избирательных комиссий, открытые за границей на выборы президента, завершили свою работу. Как сообщили в понедельник в министерстве иностранных дел, явка избирателей составила 88,47%.

«Все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу. 11 360 граждан Республики Казахстан проголосовали, что составило явку в 88,47%», - сообщили в МИД.

Всего за рубежом при загранучреждениях Казахстана были открыты 68 участковых избирательных комиссий в 53 государствах. Общее количество избирателей составляло 12 841 человек.

Напомним, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на прошедших выборах в Казахстане составила 69,44%. Наибольшее число голосов – 81,31% – набрал действующих президент Касым-Жомарт Токаев. 5,8% избирателей проголосовали против всех.