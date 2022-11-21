Наблюдатели от БДИПЧ/ОБСЕ подвергли критике прошедшие президентские выборы в Казахстане

Больше половины наблюдателей миссии БДИПЧ/ОБСЕ оценили подсчет голосов на выборах президента Казахстана как «плохо» и «очень плохо», так как есть вопросы по честности подсчета бюллетеней, заявила в понедельник в ходе пресс-конференции глава миссии Уршула Гацек. В целом же, по ее заявлению, внеочередные выборы в стране прошли в политической обстановке, лишенной конкуренции.

«Внеочередные выборы президента Республики Казахстан прошли в политической обстановке, лишенной конкуренции. Хотя проведение выборов было осуществлено эффективно, выборы подчеркнули необходимость дальнейших реформ и приведения соответствующего законодательства и его реализации в соответствие с обязательствами ОБСЕ по обеспечению подлинного плюрализма. Действующий президент баллотировался как совместный кандидат от всех парламентских партий, и по сути ему не было брошено серьезного вызова в ходе сдержанной кампании», - заявила Гацек.

Она также подчеркнула, что в Казахстане способность граждан в полной мере участвовать в политической жизни остается «существенно ограниченной, в том числе из-за ограничения свобод».

«Органы по проведению выборов предоставили избирателям обширную информацию в СМИ, но скудное освещение кампании и фактическое отсутствие аналитических отчетов в СМИ, в том числе онлайн, ограничили способность избирателей сделать осознанный выбор», - считает глава миссии.

За днем выборов от миссии БДИПЧ/ОБСЕ во всех регионах Казахстана наблюдали порядка 300 человек. Но только в первой половине дня смогли оценить процесс голосования положительно.

«Фактически наши наблюдатели положительно оценили процесс голосования в 95% из 1 тыс. 131 наблюдения. Во второй половине дня подсчет голосов был оценен отрицательно, как плохо или очень плохо – более чем в половине наблюдений. Были проигнорированы важные процедурные гарантии, что вызвало вопросы о том, были ли подсчитаны бюллетени и честно ли они были представлены»», - подчеркнула Гацек.

Кроме того, в заявлении миссии, опубликованном на сайте, говорится, что отсутствие плюрализма сыграло значительную роль в подрыве конкуренции на этих выборах, а ограничения свободы слова и возможности проводить мирные собрания сузили пространство для критических высказываний. Поэтому ОБСЕ призывает власти продолжать проводимые реформы, в том числе в отношении законов, связанных с выборами и их имплементацией.

Более того, независимым кандидатам не разрешается баллотироваться на пост президента, а требования к кандидатам, в том числе касающиеся образования, места жительства и опыта работы на государственной службе или выборных должностях, противоречат обязательствам ОБСЕ и другим международным стандартам.

«Свобода слова и доступ к информации, гарантированные Конституцией, ограничены рестриктивной нормативно-правовой базой и ее неравномерным применением. В сочетании со случаями запугивания и нападений на журналистов это приводит к самоцензуре и отсутствию пристального внимания к выборам. Все телевизионные станции, в отношении которых проводился мониторинг, соблюдали положения законодательства, касающиеся равного освещения избирательной кампании в новостях», - говорится в заявлении.

Несмотря на то что Конституция, закон о выборах и другое законодательство, связанное с выборами, претерпели ряд изменений, только переход к однократному семилетнему сроку полномочий президента применим к этим выборам. Все же предыдущие рекомендации БДИПЧ остаются невыполненными, а нормативно-правовая база не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов.