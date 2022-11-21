Касымбек доложил президенту о развитии Карагандинской области

В частности, как сообщает пресс-служба президента, глава региона доложил о положительной динамике роста в промышленности, сельском хозяйстве и привлечении инвестиций. Как сообщил Касымбек, объем производства промышленной продукции составил 3,1 трлн тенге (рост на 1,5 %). В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 6,3 %. В экономику региона привлечено 522,2 млрд тенге инвестиций (рост на 8,5 %), значительная часть которых (92 %) приходится на частные инвестиции. За январь – октябрь введено 414,4 тыс. квадратных метров жилья. Это на 1,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Глава государства был проинформирован о развитии автомобильных дорог Карагандинской области, обеспечении населения водоснабжением. Женис Касымбек также доложил о ситуации в компании “АрселорМиттал Темиртау”. Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию экономики региона», - говорится в сообщении на Акорде.