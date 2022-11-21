В фонде «Еркіндік қанаты» заявили об удалении наблюдателей в день выборов с 13 участков

В общественном фонде «Еркіндік қанаты» на пресс-конференции в понедельник сообщили об угрозах и давлении на их наблюдателей в день выборов президента, причем все это усилилось после пяти вечера. 11 наблюдателей были удалены с избирательных участков, сообщила соучредительница и исполнительная директорка фонда Елена Швецова.

«В этом году мы наблюдали на 156 участках в Казахстане и еще 4 участка за рубежом. Первая половина дня прошла спокойно, но во второй половине дня, особенно с пяти вечера, начались угрозы и давление на наблюдателей. Удалили 11 наблюдателей с 13 участков. Восемь из них – в Астане, два – в Туркестанской и еще один в Алматы. Давление оказывали как члены комиссий, так и наблюдатели от других организаций», – сообщила Елена Швецова.

По словам представителей фонда, нарушения на этих выборах не сильно отличались от прошлых: ограничение передвижения наблюдателей, раннее начало голосования, заранее подписывание бюллетеней членами комиссии и запрет на фото- и видеофиксацию.

«Все решения об удалении не были мотивированы членами комиссий. По большей части, они были произвольными. Мы предполагаем, что наших наблюдателей удалили из-за принадлежности к нашему фонду,» – заявил соучредитель фонда Роман Реймер.

Он также сообщил, что по факту незаконного удаления наблюдателя с участка №375 состоялся судебный процесс в Специализированном межрайонном административном суде. Процесс Реймер проиграл, но заверил, что будет подавать апелляцию.