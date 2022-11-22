В больницах лечатся 118 человек
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В Казахстане за сутки выявлено 56 новых случаев коронавируса
фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции, сообщает министерство здравоохранения. Новых случаев пневмонии, как и летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 395 857 случаев коронавирусной инфекции.

На 22 ноября лечение получают 743 человека (590 КВИ+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находятся 118 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 625 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.

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