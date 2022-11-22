Более 160 человек погибли в результате землетрясения на острове Ява

На острове Ява в Индонезии в понедельник произошло землетрясение магнитудой 5,6. Многие дома разрушены, погибли как минимум 162 человека, пострадали более 300, сообщает Русская служба ВВС .

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения был расположен в городе Чианджур в западной части острова, на глубине 10 км.

Региональный губернатор Ридуан Камил сообщил, что погибли по меньшей мере 162 человека, 326 человек получили травмы и увечья, более 13 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Спасатели продолжают поиски людей под завалами. Дома здесь построены небрежно и поэтому многие из них разрушены, более 2 тыс. домов получили повреждения. Район, где произошло землетрясение, густонаселен и подвержен оползням. Губернатор отметил, что число раненых и погибших, вероятно, возрастет, потому что в отдаленных его частях все еще находится много людей, которые не эвакуированы. Медицинскую помощь пострадавшим оказывают прямо на улицах и на парковке больницы.

Толчки также ощущались в Джакарте – столице Индонезии, в 100 километрах от эпицентра. Людей из многоэтажных зданий эвакуировали.

Агентство Reuters отмечает, что Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям подтвердило гибель только 62 человек. Вместе с тем начальник полиции города Чианджур сообщил новостному каналу Metro TV, что жители до сих пор сообщают о пропавших без вести членах семей. Также землетрясение вызвало оползень, который заблокировал доступ к району стихийного бедствия. Спасательные работы осложнялись перебоями в электроснабжении в некоторых районах и более чем 80 афтершоками.