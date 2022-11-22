Акимат Алматы опубликовал список жилых комплексов, строящихся без разрешительных документов

Акимат Алматы опубликовал список жилых комплексов города, не рекомендуемых для покупки квартир, так как у застройщиков нет необходимых разрешительных документов.

«В сети распространяются объявления о продаже квартир в жилых комплексах, не имеющих необходимого пакета разрешительных документов на строительство. Акиматом города Алматы подготовлен список жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки недвижимости в связи с отсутствием полной предпроектной документации», – говорится в пресс-релизе акимата.

В список попали клубный дом KHAN по ул. Витебская, 44/3, 44а, МЖК Castle Rock по ул. Колсай, 31/3, клубный дом Rich в мкр. Мирас, клубный дом Esentai Terrace (ранее Pine Hill Residence) по ул. 2, клубный дом Alma Garden по ул. 6, клубный дом Chelsea Club House на пересечении ул. Сызганова и ул. Шукшина, ЖК «Цюрих» по ул. Сейитбекова, 18, 18А, 18Б, ЖК Flora по ул. Таутаган и ЖК Lantana в Большом алматинском сельском округе.

В акимате напомнили, что проверить строящиеся жилые комплексы на наличие документов можно по номеру горячей линии управления градостроительного контроля – 8 (727) 229-81-36.