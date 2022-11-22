Суд продлил арест Мухамедиулы еще на месяц

«18 ноября Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мухамедиулы Арыстанбека на один месяц», - сообщили во вторник в пресс-службе городского суда.

Напомним, Мухамедиулы подозревается в хищении средств в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Как ранее сообщали в антикоррупционной службе, расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан». Кроме того, проверяется причастность Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры». Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 млрд тенге.

Арыстанбек Мухамедиулы был министром культуры в 2014-2019 годах, в последние три года возглавлял Национальный музей. Был задержан в мае этого года.