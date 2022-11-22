Он останется под арестом до 18 декабря
  • 116
Суд продлил арест Мухамедиулы еще на месяц
ФОТО ORTCOM.KZ

Специализированный межрайонный следственный суд столицы продлил еще на месяц срок ареста бывшему руководителю национального музея Арыстанбеку Мухамедиулы.

«18 ноября Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мухамедиулы Арыстанбека на один месяц», - сообщили во вторник в пресс-службе городского суда.

Напомним, Мухамедиулы подозревается в хищении средств в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Как ранее сообщали в антикоррупционной службе, расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан». Кроме того, проверяется причастность Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры». Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 млрд тенге.

Арыстанбек Мухамедиулы был министром культуры в 2014-2019 годах, в последние три года возглавлял Национальный музей. Был задержан в мае этого года.

Свежее из этой рубрики
Объемы казахстанского экспорта за январь – сентябрь рекордно выросли, отмечают в Миннацэкономики
Новости
Более чем в 200 селах в Казахстане нет медицинских объектов – Минздрав
Новости
Смаилов поручил активизировать работу по ремонту и восстановлению каналов и водохранилищ
Просматриваемые
Новости
КНБ сообщил о пресечении массовых беспорядков в день выборов
Новости
В Алматы задержали независимого наблюдателя
Новости
Президентские выборы-2022. Онлайн
Новости
Фильм «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» собрал в Казахстане за первый уикенд почти миллион долларов
Новости
В КТЖ прокомментировали просьбу России снизить тарифы на перевозку зерна
Новости
В Алматы задержали активистов движения Oyan, Qazaqstan!