Соглашение между Казахстаном и ОАЭ о взаимной защите инвестиций одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций». Как пояснил депутатам заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, документ предполагает закрепить гарантии прав инвесторов.

«Соглашение предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности, а также способствует улучшению инвестиционного климата и дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами», - сказал Василенко.

Замминистра напомнил, что сотрудничество между Казахстаном и ОАЭ ежегодно расширяется во многих сферах. Товарооборот между странами за 9 месяцев 2022 года составил $558 млн, приток инвестиций за первое полугодие увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $127 млн. С 2005 года по I полугодие 2022 года приток прямых иностранных инвестиций из ОАЭ составил $2,9 млрд. На 1 октября в Казахстане зарегистрировано 371 юридическое лицо с участием капитала ОАЭ, а на стадии реализации находятся 28 проектов на $5,2 млрд.