Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации энергетических объектов Казахстана

В правительстве под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики. Глава кабмина поручил генпрокуратуре проверить обоснованность приватизации энергетических объектов страны, сообщается на сайте Рrimeminister.kz .

На совещании обсуждались условия возврата в республиканскую собственность финансовой организации, ранее переданной из квазигосударственного сектора в конкурентную среду по заниженной стоимости. При этом что это за организация, не сообщается, но указывается, что «в настоящее время по данному факту проводится соответствующее расследование».

Кроме того, на совещании были рассмотрены меры антимонопольного реагирования в отношении ряда компаний, работающих в сферах производства промышленных продуктов для нужд сельского хозяйства и цифровых медицинских систем.

Премьер-министр также поручил генеральной прокуратуре проверить обоснованность приватизации ряда энергетических объектов страны.