Депутатом в сенат от Астаны выдвинули ректора ЕНУ имени Гумилева

Предложенную кандидатуру поддержали представители других фракций.

Ерлан Сыдыков родился 29 февраля 1956 года в Семипалатинске. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности «история», аспирантуру Казахского государственного университета имени С. М. Кирова, Институт истории и этнологии НАН, Казахский гуманитарный юридический университет по специальности «юриспруденция». В разные годы работал преподавателем, доцентом кафедры истории КПСС и политэкономии, заведующим кафедрой политической истории, проректором по коммерческой и учебно-воспитательной работе Семипалатинского технологического института мясной и молочной промышленности, консультантом отдела государственной службы и кадровой работы аппарата правительства, был ректором Семипалатинского государственного педагогического института, ректором Семипалатинского государственного университета имени Шакарима. С 2011 года является председателем правление – ректором Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.