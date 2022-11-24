Депутатом в сенат от Астаны выдвинули ректора ЕНУ имени Гумилева

Маслихат Астаны выдвинул кандидатом в депутаты
сената парламента от партии Amanat председателя правления – ректора
некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет
имени Л.Н. Гумилева» Ерлана Сыдыкова, сообщает «Казинформ». Секретарь маслихата
Ерлан Каналимов напомнил, что выборы депутатов сената состоятся 22 декабря.
Предложенную кандидатуру поддержали представители других фракций.
Ерлан Сыдыков родился 29 февраля 1956 года в Семипалатинске. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности «история», аспирантуру Казахского государственного университета имени С. М. Кирова, Институт истории и этнологии НАН, Казахский гуманитарный юридический университет по специальности «юриспруденция». В разные годы работал преподавателем, доцентом кафедры истории КПСС и политэкономии, заведующим кафедрой политической истории, проректором по коммерческой и учебно-воспитательной работе Семипалатинского технологического института мясной и молочной промышленности, консультантом отдела государственной службы и кадровой работы аппарата правительства, был ректором Семипалатинского государственного педагогического института, ректором Семипалатинского государственного университета имени Шакарима. С 2011 года является председателем правление – ректором Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.