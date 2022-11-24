Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Национального фонда

Гарантированный трансферт определен в 2023 году в объеме 2,2 трлн тенге, с дальнейшим сокращением до 2 трлн тенге в 2024 году и до 1,9 трлн тенге в 2025 году.

Объемы гарантированного трансферта из Нацфонда ограничены новым бюджетным правилом – они определены с учетом цены отсечения на нефть и, по прогнозам, не будут превышать объем поступающих в Нацфонд прямых налогов от организаций нефтяного сектора. Законом установлена цена отсечения на нефть на уровне 48,9 долларов за баррель в 2023 году, 42,2 – 40,3 долларов за баррель в 2024 – 2025 годах.

Применение правил в плановом периоде способствует восстановлению валютных активов Нацфонда в 2023 году до 66,7 млрд долларов, с дальнейшим ростом до 78,8 – 93,2 млрд долларов в 2024 – 2025 годах.