В Алматы подписано соглашение с ЕБРР о модернизации ТЭЦ-2

В пятницу, 25 ноября, в Алматы заключено кредитное соглашение между АО «Алматинские электрические станции» и Европейским банком реконструкции и развития о финансировании проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду», сообщает пресс-служба фонда «Самрук-Казына».

Как сообщается, сумма сделки составляет 130 млрд тенге.

Кроме этого, также было подписано соглашение о намерениях по предоставлению финансирования проекта между АлЭС и Банком Развития Казахстана.

«Работы по строительству новой газовой станции на площадке рядом со старой ТЭЦ-2 планируется с привлечением средств синдиката, ведущих международных и казахстанских банков – ЕБРР, Азиатский Банк Развития (АБР) и Банк Развития Казахстана (БРК). Финансирование будет осуществляться в национальной валюте – в тенге, с плавающей процентной ставкой», - сообщили в фонде.

Проект реализуется при поддержке АО «Фонд «Самрук-Қазына», который предоставит свою корпоративную гарантию, что способствует минимизации рисков и улучшению условий кредитования, а само соглашение дает обеспеченность проекта долгосрочным финансированием.

Как отметил вице-президент ЕБРР Алан Пию, банк планирует, что к 2025 году климатическое и зеленое финансирование будет составлять более чем половину объема ежегодных инвестиций ЕБРР.

Председатель правления АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев напомнил, что, помимо модернизации Алматинской ТЭЦ-2, для улучшения экологической ситуации и дальнейшего развития объектов возобновляемых источников энергии в алматинском энергоузле реализуется проект «Строительство газовой станции с комбинированным циклом мощностью 545 МВт» на территории Алматинской ТЭЦ-3.

«Данный объект будет введен в эксплуатацию в 2025 году и существенно снизит дефицит маневренной мощности в данном регионе», - сказал он.

Модернизация алматинской ТЭЦ-2 предполагает строительство новой станции с использованием газотурбинных технологий мощностью до 600 МВт. Срок полного ввода в эксплуатацию – декабрь 2026 года. Целью проекта является снижение негативного экологического влияния ТЭЦ на экологическую обстановку Алматы за счет перевода станции на сжигание природного газа. Это позволит снизить выбросы вредных веществ ТЭЦ на 93%, исключить из состава выбросов взвешенные частицы и окислы серы.

27 октября ЕБРР объявил о начале двухэтапного открытого международного тендера, который проводится согласно правилам международного финансового института. Прием заявок от потенциальных подрядчиков на поставку оборудования, проектирование и строительство новой газовой станции на площадке Алматинской ТЭЦ-2 в рамках первого этапа продлится до 15 декабря.



