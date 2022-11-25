В Казахстане заблокирован сайт Всемирной Организации Здравоохранения

В пятницу стало известно, что в Казахстане был заблокирован сайт Всемирной Организации Здравоохранения по заявлению прокурора Талгарского района Алматинской области. Решение суда было вынесено еще в октябре. Об этом сообщил телеграм-канал проекта Internet Freedom.

«По заявлению прокурора Талгарского района Алматинской области суд города Талгар вынес решение от 14 октября о признании продукции на некоторых сайтах, как официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (https://www.who.int), телеграм-боты, фикбук и так далее, незаконной в части распространения информации о суициде, и доступ к этим ресурсам заблокировал», – указано в сообщении проекта Internet Freedom. Информацией о блокировке сайта поделился Айдар Елькеев.

В решении суда, имеющемся в распоряжении редакции, указано, что прокурор Талгарского района обратился в суд с заявлением о признании продукции, размещенной в иностранных средствах массовой информации, незаконной. Он мотивировал это тем, что в мессенджере «Telegram» при выборе функции «Поиск» в открытом доступе находится бот, предлагающий способы суицида. Среди ресурсов, где размещены «аналогичные сведения о методах, способах и рекомендациях суицида», указан сайт Всемирной Организации Здравоохранения, а именно – информационный бюллетень организации о суицидах.

«Судом действительно установлено, что на указанных заявителем интернет ресурсах содержится информация о способах лишения человека жизни, а также информация, пропагандирующая суицидальное настроение», – сказано в мотивировочной части решения.

Судья Нурбол Сарсенбаев постановил удовлетворить заявление прокурора: «Принимая во внимание, что одной из высших ценностей в Казахстане признан человек и его жизнь, а на распространяемых интернет ресурсах содержится информация о способах лишения жизни человека, побуждающая к намеренному лишению собственной жизни, заявление прокурора подлежит удовлетворению».

В решении также указано, что по просьбе заявителя оно «подлежит немедленному исполнению, поскольку непринятие немедленных мер по его исполнению может повлечь неблагоприятные последствия, а также вследствие особых обстоятельств, связанных с ценностью жизни человека». Исполнение было возложено на министерство информации и общественного развития. Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня вынесения в окончательной форме.

7 ноября страновой офис ВОЗ также сообщил в соцсетях, что сайт организации временно недоступен.

«Веб-сайт Всемирной организации здравоохранения (who.int) временно недоступен в Казахстане. Мы делаем всё возможное для скорейшего решения этой проблемы», – указано в Instagram организации.