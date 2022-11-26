​Правительство подготовит законопроект, регламентирующий процедуры возврата капитала − Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии инаугурации заявил, что правительство подготовит законопроект, регламентирующий процедуры возврата капитала. По его словам, возвращенные средства пойдут на строительство школ, больниц и реализацию социальных проектов

«Мы должны восстановить справедливость и вернуть все нелегально выведенные из страны активы. Для этого правительством будет подготовлен законопроект, который регламентирует все процедуры, необходимые для возврата незаконно выведенных из страны капиталов. Законопроект также будет направлен на устранение причин и условий, способствовавших незаконному обогащению и незаконному выводу активов», − заявил президент.

Токаев настаивает, что все возвращенные средства должны работать на благо граждан. Их следует инвестировать в открытие высокотехнологичных производств, строительство школ и больниц, реализацию социальных проектов.

Соответствующий указ Токаев намерен подписать сегодня.

«Полагаю, что состоятельные предприниматели в самом скором времени откликнутся на призыв активизировать свою социальную деятельность на благо граждан», − заключил президент.

Тема возврата активов стала одной из главных в повестке Токаева после январских событий 2022 года. По его поручению Генпрокуратура и правительство исследуют различные сектора экономики и требуют их демонополизации, либо возврата активов, которые, по их мнению, были приобретены незаконно.

Первоначально правительство публиковало не только информацию о секторах, но и названия компаний, которые возвращаются государству. В последние месяцы эта работа перестала быть прозрачной - и правительство и Генпрокуратура называют только общие суммы якобы возвращенных средств, иногда - секторы экономики, где проводится эта работа.

Ключевые претензии по незаконному выводу активов к этому моменту коснулись семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а лидером по добровольному возврату активов стал его племянник Кайрат Сатыбалды, который уже передал государству 28%-ную долю в национальном телекоммуникационном операторе Казахтелеком, несколько компаний в сфере транспорта и логистики и другое.