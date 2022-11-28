Ранее она возглавляла Счетный комитет
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Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты
фото с сайта Счетного комитета

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Натальи Годуновой председателем Высшей аудиторской палаты.

«Назначить Годунову Наталью Николаевну председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан», - говорится в указе.

Также указами главы государства Тлеген Каскин, глава ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области, и Ардак Тенгебаев, член Счетного комитета, назначены членами Высшей аудиторской палаты.

Напомним, что в субботу президент своим указом утвердил положение о Высшей аудиторской палаты страны, в которую преобразуется Счетный комитет по контролю за расходованием бюджета. Наталья Годунова ранее возглавляла Счетный комитет.

Изменение наименования и статуса госоргана было предусмотрено поправками в Конституцию, принятыми на республиканском референдуме в июне этого года.

Согласно положению, палата является высшим органом в сфере государственного аудита и финансового контроля. Задачами палаты названы анализ, оценка и проверка эффективного и законного управления национальными ресурсами – финансовыми, природными, производственными, кадровыми, информационными – для обеспечения динамичного роста качества жизненных условий населения и национальной безопасности страны.

Палата будет ежеквартально отчитываться перед президентом и парламентом о результатах своей работы.

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