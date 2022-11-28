В больницах остается 131 заболевший
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За сутки в Казахстане зарегистрировано менее сотни случаев коронавируса
фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции, сообщает министерство здравоохранения. Новых случаев коронавирусной пневмонии, как и летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 396 526 случаев коронавирусной инфекции.

На 28 ноября лечение получают получать 1 007 человек (858 КВИ+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 131 заболевший, на амбулаторном уровне лечатся 876 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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