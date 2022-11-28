Также сохранили свои посты начальник службы госохраны и управделами президента
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Токаев переназначил руководителей подотчетных ему ведомств
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев переназначил руководителей комитета национальной безопасности, агентства по противодействию коррупции, агентства по финансовому мониторингу, агентства по делам государственной службы, агентства по стратегическому планированию и реформам и агентства по защите и развитию конкуренции.

Председателем КНБ остался Ермек Сагимбаев, председателем агентства по противодействию коррупции – Олжас Бектенов, председателем агентства по финансовому мониторингу – Жанат Элиманов, главой агентства по делам госслужбы – Дархан Жазыкбаев, главой агентства по стратегическому планированию и реформам – Асет Иргалиев, председателем агентства по защите и развитию конкуренции – Марат Омаров.

Также глава государства переназначил начальника службы государственной охраны Сакена Исабекова и управляющего делами президента Айбека Дадебаева.

Руководители подотчетных президенту ведомств и акимы, согласно Конституции, слагают свои полномочия после президентских выборов. Они состоялись 20 ноября, Токаев был переизбран на второй срок.

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