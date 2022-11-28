Токаев переназначил руководителей подотчетных ему ведомств

Также сохранили свои посты начальник службы госохраны и управделами президента
Глава государства Касым-Жомарт Токаев переназначил руководителей комитета национальной безопасности, агентства по противодействию коррупции, агентства по финансовому мониторингу, агентства по делам государственной службы, агентства по стратегическому планированию и реформам и агентства по защите и развитию конкуренции.
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