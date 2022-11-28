Этот вопрос рассматривался 24 ноября на заседании комиссии по демонополизации экономики
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Правительство и Генпрокуратура проводят предварительную работу по передаче ряда ТЭЦ в госсобственность
ФОТО PRIMEMINISTER.KZ

Правительство и генеральная прокуратура проводят предварительную работу по передаче ряда ТЭЦ в государственную собственность, сообщается на сайте Рrimeminister.kz.

«В настоящее время правительство РК и генеральная прокуратура проводят предварительную работу по передаче ряда ТЭЦ в государственную собственность. Данный вопрос был рассмотрен на прошедшем 24 ноября заседании комиссии по демонополизации экономики», - отмечается в сообщении.

Касательно ситуации в Экибастузе, в правительстве сообщили, что по состоянию на 11:00 понедельника в работе находятся шесть котлов, восстановлено теплоснабжение в 129 многоэтажных и 114 частных домах, 11 социальных объектах. Ремонтные работы продолжаются, вопрос находится на контроле правительства.

Также будет продолжена работа по вопросам деятельности проблемных энергетических объектов, в том числе в рамках комиссии по демонополизации экономики.

В целом с марта в республиканскую собственность переданы пакеты акций и доли участия в 10 крупных компаниях в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры (439 подъездных ж/д путей) и экологии. На стадии передачи в госсобственность находятся доли участия в 28 компаниях, владеющих 142 подъездными ж/д путями и активами в горнорудной промышленности. Еще по 20 объектам, включая ряд ТЭЦ, производственные объекты нефтегазового и ж/д секторов, логистические, машиностроительные активы и др., ведется проработка.

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