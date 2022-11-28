С начала года выявлено 72 факта незаконного вмешательства в бизнес
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80% фактов незаконного вмешательства в бизнес связано с вымогательством взяток – Антикоррупционная служба
фото Жанары Каримовой

Агентство по противодействию коррупции с начала года выявило 72 факта незаконного вмешательства в бизнес, большая часть из них связана с вымогательством взяток. Уже осуждены 65 должностных лиц, сообщила пресс-служба ведомства.

«С начала года выявлено 72 таких фактов, по ним начато 165 досудебных расследований, изобличено 112 должностных лиц, из них 65 осуждено. Большая часть противоправных действий связана с вымогательством взяток, в том числе при подписании актов выполненных работ, выдачи разрешительных документов и другие. Их удельный вес в общей структуре составил 80%», - говорится в сообщении.

Следователями Антикоррупционной службы адрес руководства государственных органов внесены представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению коррупционных преступлений.

Также предотвращено проведение с бизнесом свыше тысячи следственных действий.

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