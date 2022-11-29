Руководство ArcelorMittal обещает принять дополнительные меры для решения проблемных вопросов на комбинате

Накануне премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом и генеральным директором АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наиром, сообщает сайт главы кабмина.

В ходе встречи Смаилов указал руководству предприятия на серьезные упущения в обеспечении промышленной безопасности, которые приводят к гибели и травмированию работников, на негативное влияние комбината на экологию, а также поднял вопрос недостаточного объема инвестиций, направляемых на модернизацию производства. Премьер-министр потребовал принять исчерпывающие меры для исправления ситуации.

Виджай Гоял сообщил, что специально прибыл в Казахстан, чтобы лично разобраться в ситуации и разработать пакет дополнительных мер для решения проблемных вопросов.

Смаилов подчеркнул, что исполнение обязательств компании будет находиться на особом контроле правительства.