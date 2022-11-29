ВОЗ дала официальное название оспе обезьян

Как объяснили свое решение в ВОЗ, традиционное название иногда использовалось в расистском и стигматизирующем контексте, а термин mpox может употребляться как в английском, так и в других языках. Таким образом, новое название будет официально использоваться вместе со старым в течение года, а после этого полностью его заменит.

Вирус оспы обезьян был впервые зафиксирован у людей в 1970 году. За 10 лет до этого похожее заболевание обнаружили у обезьян, поэтому вирус получил такое название. Летом этого года случаи mpox были зафиксированы в 29 странах, в том числе в Европе, Канаде, Австралии и США. Несколько месяцев подряд число заболевших снижается.