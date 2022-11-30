Акмимат Алматы не успел достроить до конца года 41 жилой дом в микрорайоне Кайрат

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района заявил, что завершить строительство 41 жилого дома на 3 тысячи квартир в микрорайоне Кайрат в обещанный срок не получается по вине подрядчиков. По его словам, они затягивают сроки, поэтому работы приостановлены.

«Хочу объяснить ситуацию в микрорайоне Кайрат. Акиматом планировалось завершение строительства 41 жилого дома на 3 тыс. квартир до конца текущего года. Однако из-за затягивания сроков и недостаточной мобилизации четырех подрядчиков ("Сапа Курылыс", EC Energy, "Шах" и Gas Energy) не завершены подведение инженерных сетей, благоустройство дворовых территорий и подъездных путей. Для соблюдения необходимых технологических требований работы в зимний период приостановлены и будут продолжены с началом нового строительного сезона. В этой связи новые жители заедут в мае 2023 года, в этот же период будет введена в эксплуатацию школа на 1 500 мест и осуществлен запуск маршрутов общественного транспорта», – сказал Досаев.

Также он сообщил, что приостановлено строительство детского сада в микрорайоне Жас Канат на 280 мест: подрядчик не смог выполнить взятые обязательства и договор с ним был расторгнут.

«Управлением строительства начаты работы по разработке ПСД для завершения данного проекта. Начало строительства запланировано на III квартал 2023 года. Также январе 2023 года начнется строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне "Кайрат», - отметил аким.