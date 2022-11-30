Мажилис одобрил законопроект по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак

В Казахстане создадут национальный центр, который будет заниматься вопросами сохранения и воспроизводства тазы и тобет и вести единую родословную книгу. Также законодательно закрепят основные принципы государственного управления в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак. Такие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу сохранения и воспроизводства национальных пород собак», который в среду в ходе пленарного заседания одобрил мажилис. Всего на реализацию норм закона потребуется 1,4 млрд тенге.

«Законопроект разработан в целях сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет. Тазы и тобет – исконно казахские породы собак, являются национальной гордостью, национальным достоянием казахского народа, его культурно-исторической ценностью. Эти породы связаны с нашей историей, а их происхождение уходит корнями в глубь веков. Сохранение казахских пород собак требует широких правовых и организационных подходов, позволяющих повысить эффективность государственного регулирования сферы защиты и развития казахских пород собак, поскольку на сегодняшний день существует тенденция не просто ухудшения генофонда казахских пород собак, но и угроза их полного исчезновения во многих регионах страны», - объяснил необходимость разработки законопроекта депутат мажилиса Амерхан Рахимжанов.

Для решения проблем законопроектом устанавливаются правовые, организационные и экономические основы осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, закрепляется компетенция уполномоченного органа, в частности основные принципы государственного управления. По словам депутата, в систему обеспечения сохранения и воспроизводства пород войдут уполномоченный орган, включая его ведомство с территориальными подразделениями, иные государственные органы, осуществляющие деятельность в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, национальный центр казахских пород собак, физические и юридические лица, занимающиеся разведением собак казахских пород.

«Важная роль отведена национальному центру казахских пород собак при специализированной организации уполномоченного органа, который будет создан в целях сохранения и воспроизводства казахских пород собак. К основным компетенциям центра отнесены вопросы ведения единой родословной книги, разработки стандартов казахских пород собак и другие задачи», - добавил Рахимжанов.

Кроме того, законопроект определяет понятия кинологической деятельности, свидетельства о происхождении собаки казахской породы, единой родословной книги, стандарта казахских пород собак и национальной охоты. Как отметил депутат, господдержка будет осуществляться путем финансирования деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, в том числе национального центра. Общественные объединения, работающие в этой сфере, получат государственный социальный заказ. Также проектом закона предусмотрена норма по научным исследованиям в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак.

Как в целом сообщил Рахимжанов, на реализацию норм законопроекта потребуется 1,4 млрд тенге, которые поддержаны республиканской бюджетной комиссией.