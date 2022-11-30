Казахстан и Китай будут сотрудничать в области поиска самолетов и спасения пассажиров при ЧП

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов». Документ направлен на сотрудничество между государствами в поиске и спасении пассажиров и экипажей потерпевших бедствие самолетов.

«Соглашение направлено на сотрудничество между государствами для поиска и спасания пассажиров и экипажей, потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В частности, предусматривается укрепление взаимного сотрудничества для поиска и спасания пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов; взаимное оповещение об авиационных происшествиях и принятие необходимых мер по поиску и спасанию пассажиров потерпевших бедствие воздушных судов; проведение совместных учений поисково-спасательных служб обеих сторон, обмен информацией и опытом», - перечислил депутатам и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов.

Соглашением определяются нормативная основа проведения совместных поисково-спасательных операций, границы района поиска и спасения, компетентные органы, ответственные за реализацию документа. Кроме того, законопроект предусматривает обязанность сторон о взаимном оповещении, об авиационном происшествии и о запросе помощи с другой стороны.

Как напомнил и.о. министра, в настоящее время для оперативного реагирования на различного рода авиационные происшествия за счет средств РГП «Казаэронавигация» организовано дежурство вертолетной техники на 27 аэродромах и посадочных площадках.

«При необходимости в ходе поисково-спасательных работ могут быть привлечены вертолеты министерства обороны», - уточнил Идырысов.

Кроме того, сообщил он, на базе РГП «Казаэронавигация» создан координационный центр поиска и спасения с обученным по международным стандартам персоналом, средствами связи и круглосуточным режимом работы.