18 человек задержаны и привлечены к адмответственности после несанкционированного митинга в субботу – МВД

За участие в несанкционированном митинге, организованном главой проекта TDFA Маратом Абиевым 26 ноября, задержаны и привлечены к административной ответственности 18 человек, сообщил в среду журналистам в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.

«Задержано и привлечено к административной ответственности 18 человек – 15 суток ареста», - сказал Лепеха.

По его данным, на мероприятие в Думане собрались около 300 человек, там прозвучал призыв пойти в сторону Акорды.

«Они вышли, практически там были все признаки митинга, потому что там были рупор, обращения, призывы. Они пошли в сторону Акорды. Мы были вынуждены их остановить, пресечь, организатора задержали. Он подвергнут административному аресту на 15 суток», - добавил замминистра.

Он подчеркнул, что полицейские «не стали ждать, чего они требуют», потому что «незаконный митинг сам по себе составляет состав административного правонарушения». И добавил, что среди митингующих были жители других регионов.

Что же касается отключения интернета в столице почти на час, то Лепеха сказал, что это никак не связано с митингами, который, по его данным, был локализован в течение 20-30 минут.