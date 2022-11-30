Привлечь инвесторов к ответственности за плохое состояние ТЭЦ просит депутат

Депутаты мажилиса парламента считают, что в связи с ЧП на ТЭЦ в Экибастузе, Риддере и других городах правительству и генеральному прокурору необходимо рассмотреть вопросы привлечения к ответственности владельцев ТЭЦ.

«Считаем, что правительству необходимо провести полный технический аудит предприятий энергетики, определить, куда делись инвестиционная часть тарифов, взимаемых с населения, определить степень износа ТЭЦ и магистральных труб. Также рассмотреть правовую ответственность акционеров предприятия за техническое состояние ТЭЦ и магистралей», - озвучил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса запрос на имя премьер-министра и генерального прокурора депутат от фракции партии Amanat Ерлан Саиров.

Он напомнил, что еще до начала отопительного сезона в ряде регионов страны вышли из строя теплоэлектростанции, сложилась ситуация техногенных аварий в Риддере и Экибастузе.

«Проблемы сферы энергетики заключаются в том, что магистральные сети изношены. Например, в Экибастузе степень изношенности сетей составляет 91%, отсутствует процесс капитальной модернизации самих ТЭЦ, не хватает инвестиций в данную инфраструктуру. Олигархические группы, которые различными неприглядными путями, несправедливыми методами завладели стратегическими объектами, десятилетиями эксплуатируя это народное достояние, получая прибыль, не хотят вкладывать в модернизацию магистральных сетей и ТЭЦ по всей стране. Это минимум несправедливо и в отношении граждан, и государства. Такое ощущение, что олигархи плевать хотели на интересы простых людей. Они как пиявки высасывали выгоду из этих объектов, а теперь хотят перекинуть проблему на государство и население», - возмутился депутат.