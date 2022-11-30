Полностью восстановить теплоснабжение Экибастуза власти обещают сегодня

Все дома в Экибастузе сегодня до вечера будут подключены к теплоснабжению, обещает заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. Об этом он заявил в среду в ходе брифинга.

«Оставшиеся 17 многоэтажных домов, здание партии “Аманат” начнут подключать с обеда сегодня. До вечера все многоэтажные дома будут подключены к теплу», - заверил Жумангарин.

Он добавил, что в результате отключения отопления пострадало имущество граждан – поступило более тысячи заявлений.

«Все их расходы компания-монополист возместит. Никаких расходов из личного кармана не будет», - пообещал вице-премьер.

В свою очередь и.о. акима Павлодарской области Абылкаир Скаков добавил, что, несмотря на аварию на ТЭЦ, город не разморожен. На утро вторника у 93% жителей города тепло было, а оставшиеся 7% многоквартирных домов получат отопление сегодня во второй половине дня.

«Все расходы, связанные как с ликвидацией, так и с последствиями ликвидации ЧС, полностью на себя берет компания-монополист. По ним уже ведутся работы», - также подчеркнул он.

Он также сообщил, что до апреля 2023 года обеспечивать тепловой режим в городе будет материнская компания ЦАЭК и дочерняя компания «Экибастуз-теплоэнерго». Параллельно планируется провести технический аудит всей системы теплоснабжения, чтобы в весенне-летний период компания в приоритетном порядке провела работы по чувствительным участкам.

Как сообщалось, в Экибастузе без тепла остаются 17 многоквартирных жилых домов, три социальных объекта и одно административное здание. Остальные дома и объекты находятся на пониженном теплоснабжении: в квартирах – +18+20 °С при наружной температуре воздуха -23 °С. Из 59 многоквартирных жилых домов, где были подморожены подводящие сети, восстановительные работы завершены на 22, остаются еще 37 объектов. В город приехали ремонтные бригады из разных регионов, также прибыли специалисты «Казахмыса». Общее число бригад увеличилось с 34 до 42.

Местные власти сообщали, что с помощью дронов удалось выявить 10 мест, где есть повреждения. На ТЭЦ работают шесть котлов, восстановлено теплоснабжение в 143 многоэтажных и 132 частных домах, а также на 13 социальных объектах. Сейчас в городе для граждан есть 14 пунктов обогрева.