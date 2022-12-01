Токаев подписал трехлетний бюджет

Ранее сенат внес в законопроект о бюджете 57 поправок на общую сумму 71,8 млрд тенге, в том числе: в 2023 году – 30 млрд тенге, в 2024 году – 29 млрд тенге, в 2025 году – 12,8 млрд тенге. Эти расходы направлены на развитие автомобильных дорог, обеспечение населения питьевой водой и природным газом, а также поддержку регионов.

За основу формирования прогноза и бюджетных параметров взят базовый сценарий. Он предполагает цену на нефть в 85 долларов за баррель. Среднегодовой реальный рост ВВП составит 3,9%. Инфляция определена в 2023 году на уровне 7,5 – 9,5%, в 2024 году – на уровне 4 – 5%, в 2025 – 2027 годы – 3 – 4%. Ожидается, что реальный рост ВВП ускорится с 4% в 2023 году до 4,2% в 2027 году. Номинальный ВВП вырастет с 120,7 трлн тенге до 176,6 трлн тенге. Добыча нефти в 2023 году составит 92,6 млн тонн с увеличением в 2027 году до 99,9 млн тонн.

Доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 11,5% к ВВП, с ростом от уточненного плана текущего года на 37%. В плановом периоде ожидается их рост к 2025 году на 17,2%.

Расходы республиканского бюджета прогнозируются с постепенным увеличением с 21 трлн тенге в 2023 году до 22,7 трлн тенге в 2025 году. По отношению к ВВП прогнозируется их снижение с 17,4% в 2023 году до 16% в 2024 – 2025 годах.

Дефицит бюджета в 2023 году правительство определило на уровне 2,7% к ВВП со снижением в 2024-2025 годах до 2,6 и 2,5% к ВВП.

Законом «Об объемах трансфертов общего характера на 2023 – 2025 годы» учтены дополнительные поступления по индивидуальному подоходному и социальному налогам в связи с ростом заработной платы работникам бюджетной сферы в среднем на 25% и передачей отдельных видов налоговых, неналоговых поступлений на местный уровень в объеме 300 млрд тенге. По оценке правительства, дополнительный импульс также даст завершение в этом году налоговых каникул, которые государство предоставило в 2020 – 2022 годах. По прогнозам Миннацэкономики, доходы регионов возрастут с 4,7 трлн тенге в 2022 году до 6,1 трлн тенге в 2025 году, или на 30%, с обеспечением роста доли их собственных доходов до 47% в 2025 году.

Также законом установлены три региона-донора – города Астана и Алматы, Атырауская область, по которым бюджетные изъятия определены в 2023 году – 426 млрд тенге; в 2024 году – 465 млрд тенге; в 2025 году – 498 млрд тенге. По остальным регионам объемы бюджетных субвенций составили в 2023 году – 5 трлн тенге; в 2024 году – 5,3 трлн тенге; в 2025 году – 5,8 трлн тенге.