Власти снова обещают подключить к отоплению оставшиеся дома Экибастуза до конца дня

Оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в Экибастузе сообщил в воскресенье, что, по состоянию на 8 утра, остаются без отопления 11 домов в городе. Их обещают подключить до конца дня.

«Ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения. Подключение оставшихся 11 домов планируется до конца дня», - говорится в сообщении.

Всего в Экибастузе 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 500 человек.

Накануне в правительстве сообщали, что к полудню в субботу в Экибастузе без тепла остаются 76 домов. До этого власти Павлодарской области называли цифру в 30 домов.