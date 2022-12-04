По их данным, остаются без тепла 11 домов
Власти снова обещают подключить к отоплению оставшиеся дома Экибастуза до конца дня
ЭКИБАСТУЗ, 28 НОЯБРЯ 2022 ГОДА, ФОТО РАДИО "АЗАТТЫК"

Оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в Экибастузе сообщил в воскресенье, что, по состоянию на 8 утра, остаются без отопления 11 домов в городе. Их обещают подключить до конца дня.

«Ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения. Подключение оставшихся 11 домов планируется до конца дня», - говорится в сообщении.

Всего в Экибастузе 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 500 человек.

Накануне в правительстве сообщали, что к полудню в субботу в Экибастузе без тепла остаются 76 домов. До этого власти Павлодарской области называли цифру в 30 домов.

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