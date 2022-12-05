В Казахстане упразднят комитеты административной и миграционной полиции МВД

На сайте открытых НПА опубликован проект постановления правительства об упразднении комитетов административной и миграционной полиции МВД. В структуре ведомства останутся только комитет уголовно-исполнительной системы и главное командование Национальной гвардии.

Как указывается в пояснительной записке, «принятие проекта МВД позволит реализовать принцип единства подходов к организации прохождения правоохранительной службы, унифицировать организационную структуру МВД, социальное и материальное обеспечение сотрудников по аналогии с другими правоохранительными органами, перестроить работу преобразованных подразделений МВД, обеспечив самостоятельность и повысив уровень ответственности их руководителей при принятии решений, привлечь для замещения этих должностей квалифицированными кадрами с большим опытом».

Реализация постановления не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. Категория оплаты труда и предельные специальные звания председателей комитетов и их заместителей останутся без изменений. Также нет необходимости в поправках в законодательство.

Проект постановления размещен на портале открытых нормативных правовых актов 2 декабря, обсуждение продлится до 19 декабря.