Проект постановления находится на обсуждении
В Казахстане упразднят комитеты административной и миграционной полиции МВД
фото Жанары Каримовой

На сайте открытых НПА опубликован проект постановления правительства об упразднении комитетов административной и миграционной полиции МВД. В структуре ведомства останутся только комитет уголовно-исполнительной системы и главное командование Национальной гвардии.

Как указывается в пояснительной записке, «принятие проекта МВД позволит реализовать принцип единства подходов к организации прохождения правоохранительной службы, унифицировать организационную структуру МВД, социальное и материальное обеспечение сотрудников по аналогии с другими правоохранительными органами, перестроить работу преобразованных подразделений МВД, обеспечив самостоятельность и повысив уровень ответственности их руководителей при принятии решений, привлечь для замещения этих должностей квалифицированными кадрами с большим опытом».

Реализация постановления не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. Категория оплаты труда и предельные специальные звания председателей комитетов и их заместителей останутся без изменений. Также нет необходимости в поправках в законодательство.

Проект постановления размещен на портале открытых нормативных правовых актов 2 декабря, обсуждение продлится до 19 декабря.

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