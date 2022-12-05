Пенсионная система пока не может обеспечить адекватный уровень накоплений казахстанцев, констатировал глава ЕНПФ

Пенсионная система Казахстана еще достаточно молодая для того, чтобы обеспечить адекватный уровень накоплений граждан, заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов.

«Поскольку наш фонд является зеркалом экономики, есть проблемы с уровнем пенсионных накоплений наших граждан. Здесь было бы уместно привести цифру, какой средний стаж пенсионных накоплений у наших граждан. В целом цифры показывают, что около половины наших вкладчиков имеют накопления не более трех лет. Это значит, что наша пенсионная система в целом еще достаточно молодая для того, чтобы обеспечить адекватный уровень накоплений наших граждан», - заявил Курманов.

Он отметил, что в этом отношении ЕНПФ привязан к тем стандартам, которые присутствуют, а именно: к минимальной выплате пенсионных накоплений, которые фонд обеспечивает. В частности, пояснил Курманов, минимальная выплата составляет не менее 70% от прожиточного минимума, а вот максимальные выплаты не ограничены.

«Сейчас максимальная выплата из ЕНПФ, исходя из накоплений граждан, составляет более 700 тысяч тенге. Это означает, что в целом накопительная пенсия полностью соответствует тем накоплениям, которые граждане формируют», - считает председатель правления фонда.

Что же касается регулярности и полноты уплаты взносов, то, подчеркнул он, фонд привязан к тем доходам, которые население имеет. А половина вкладчиков делает отчисления, исходя из доходов не более четырех прожиточных минимумов.

«Исходя из этого, расчеты могут показать, что пенсионные накопления в этом отношении пока являются недостаточно большими», - констатировал Курманов.

Он также напомнил, что в международной практике принято, чтобы источником взносов являлся не только работник, но и работодатель. Именно поэтому в Казахстане и предлагается ввести поэтапно обязательные пенсионные взносы работодателя.