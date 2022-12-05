Около половины вкладчиков имеют накопления не более трех лет
Пенсионная система пока не может обеспечить адекватный уровень накоплений казахстанцев, констатировал глава ЕНПФ
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Пенсионная система Казахстана еще достаточно молодая для того, чтобы обеспечить адекватный уровень накоплений граждан, заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов.

«Поскольку наш фонд является зеркалом экономики, есть проблемы с уровнем пенсионных накоплений наших граждан. Здесь было бы уместно привести цифру, какой средний стаж пенсионных накоплений у наших граждан. В целом цифры показывают, что около половины наших вкладчиков имеют накопления не более трех лет. Это значит, что наша пенсионная система в целом еще достаточно молодая для того, чтобы обеспечить адекватный уровень накоплений наших граждан», - заявил Курманов.

Он отметил, что в этом отношении ЕНПФ привязан к тем стандартам, которые присутствуют, а именно: к минимальной выплате пенсионных накоплений, которые фонд обеспечивает. В частности, пояснил Курманов, минимальная выплата составляет не менее 70% от прожиточного минимума, а вот максимальные выплаты не ограничены.

«Сейчас максимальная выплата из ЕНПФ, исходя из накоплений граждан, составляет более 700 тысяч тенге. Это означает, что в целом накопительная пенсия полностью соответствует тем накоплениям, которые граждане формируют», - считает председатель правления фонда.

Что же касается регулярности и полноты уплаты взносов, то, подчеркнул он, фонд привязан к тем доходам, которые население имеет. А половина вкладчиков делает отчисления, исходя из доходов не более четырех прожиточных минимумов.

«Исходя из этого, расчеты могут показать, что пенсионные накопления в этом отношении пока являются недостаточно большими», - констатировал Курманов.

Он также напомнил, что в международной практике принято, чтобы источником взносов являлся не только работник, но и работодатель. Именно поэтому в Казахстане и предлагается ввести поэтапно обязательные пенсионные взносы работодателя.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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