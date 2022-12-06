Ногаев поручил срочно устранить неполадки в работе энергокомбината «МАЭК»

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения города теплом и питьевой водой. Как сообщает пресс-служба областного акимата, глава региона поручил принять срочные меры по устранению неполадок в работе энергокомбината «МАЭК».

В частности, Ногаев поручил стабилизировать ситуацию на «МАЭК-Казатомпром», где ранее снизили давление подачи питьевой воды из-за ремонта опреснительной установки. Аким подчеркнул, что «должен быть четкий анализ ситуации».

«Поручаю ответственным лицам проводить ежесуточный контроль над работой предприятия “МАЭК”. Население должно знать, в чем причина приостановки подачи горячей воды. Не нужно давать пустых обещаний, “сегодня дадим воду, завтра утром”, лишь бы люди вопросов не задавали. Решать проблему необходимо комплексно, чтобы из-за резких движений мы не нашли большую проблему. Данная ситуация произошла из-за слабой координации в работе коммунальных предприятий и уполномоченных органов», - заявил Ногаев.

Он объявил выговоры первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму города Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибек Картбаеву, генеральному директора ТОО «МАЭК» Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву.

30 ноября в городе резко увеличился расход горячей воды, что может быть связано с порывами на сетях, а в связи с наступившими морозами произошло резкое снижение уровней в резервуарах. Руководство энергокомбината решило снизить уровень воды в резервуарах, что послужило причиной отключения горячей воды в Актау. Глава города заявил, что это было необходимо, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла.