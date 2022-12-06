В Актау отключили горячую воду, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла – аким

Аким Актау Ербол Избергенов в своем обращении к жителям сообщил, что в городе вынужденно отключили горячую воду, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла.

«Со вчерашнего дня мы столкнулись с проблемой дефицита горячей воды. Основная причина этого связана с проведением плановых ремонтных работ изношенного оборудования ТОО “МАЭК-Казатопром”. Чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение теплом горожан, мы вынуждены временно ограничить подачу горячей воды», - сказал аким.

Он заверил, что ситуация находится под его пристальным контролем, мобилизованы все силы, чтобы решить проблему в кратчайшее время.

В свою очередь генеральный директор актауского энергокомбината Талгат Есентугелов отметил, что сравнивать ситуацию в Актау с аварией в Экибастузе некорректно, поскольку отключение подачи горячей воды стало вынужденной мерой, чтобы не допустить крупной аварии.

«По питьевой воде у нас ограничений нет. Есть небольшие проблемы с теплоснабжением и горячей водой. Это связано с тем, что увеличился расход горячей воды до 495 кубов в час. Проблему мы выяснили, она связана с некоторыми жилыми массивами. Я думаю, к утру все ограничения будут сняты. Сейчас мы этого сделать не можем, потому что таким образом можно допустить технологическое нарушение. Сейчас ведется ремонт восьмой опреснительной установки. Ремонты в нашем случае неизбежны в связи с изношенностью оборудования», - цитирует Есентугелова региональное издание «Лада».

Он подчеркнул, что в отличие от ТЭЦ в Экибастузе, в ТОО «МАЭК-Казатомпром» произошла не аварийная ситуация, а принята вынужденная мера в виде временного ограничения подачи горячей воды. Также он заверил, что есть программа по модернизации «МАЭК-Казатомпром» на ближайшие семь лет, на это потребуется 209 млрд тенге.

«Проект мы уже презентовали акиму области, он внес правки. Источник финансирования пока не определен. Программа рассчитана на то, чтобы решить проблемы с перебоями. То есть будет проведен полноценный ремонт, сейчас же, исходя из наших финансовых возможностей, вынуждены латать то там, то здесь», - добавил Есентугелов.

В понедельник утром стало известно, что в Актау отключили горячую воду. При этом жители жалуются на отсутствие не только горячей, но и питьевой воды, однако представители МАЭКа и КЖСА заявляют, что никаких отключений питьевой воды не было.