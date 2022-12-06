Однако сначала нужно рассмотреть вопрос совместного исправления ситуации
Правительство проанализирует вопрос возврата в госсобственность Экибастузской ТЭЦ – Жумангарин
ФОТО SALEM.SU

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительство Казахстана анализирует ситуацию с Экибастузской ТЭЦ, прежде чем возвращать ее в госсобственность, заявил во вторник журналистам в кулуарах правительства заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. Он подчеркнул, что, прежде чем принимать такие решения, необходимо для начала рассмотреть вопрос совместного исправления проблем.

«Вопрос (передачи ТЭЦ в госсобственность – В.) на стадии анализа. Прежде чем принимать подобного рода решения, необходимо изучить ее состояние. Если это будет непосильное бремя для государства, фактически мы сделаем подарок собственнику, забрав себе объект, и будем в него вкладывать туда все средства», - высказался Жумангарин.

Поэтому, считает вице-премьер, для начала необходимо рассмотреть вопрос совместного исправления ситуации.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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