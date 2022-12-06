Правительство проанализирует вопрос возврата в госсобственность Экибастузской ТЭЦ – Жумангарин

Однако сначала нужно рассмотреть вопрос совместного исправления ситуации
Тамара Вааль, Астана, Власть
Правительство Казахстана анализирует ситуацию с Экибастузской ТЭЦ, прежде чем возвращать ее в госсобственность, заявил во вторник журналистам в кулуарах правительства заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. Он подчеркнул, что, прежде чем принимать такие решения, необходимо для начала рассмотреть вопрос совместного исправления проблем.
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