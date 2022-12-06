Жумангарин заявил об угрозе вывоза подсолнечника из Казахстана

В связи угрозой вывоза подсолнечника из Казахстана межведомственная комиссия приняла решение установить на него экспортную таможенную пошлину, сообщил журналистам во вторник в кулуарах правительства заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

«У нас есть межведомственная комиссия, которая занимается вопросами внешнеторговой деятельности. Например, вчера мы рассматривали вопрос вывоза подсолнечника. Приняли решения ввести на него экспортную таможенную пошлину, поскольку есть угроза, что он будет вывезен», - сообщил Жумангарин.

Таким образом, начиная с января 2023 года будет введена тарифная квота взамен на то, что производители подсолнечного масла подпишут меморандум с министерством сельского хозяйства о сохранении цены за литр подсолнечного масла не выше 750 тенге.