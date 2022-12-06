Она может претендовать с этим документом на статус беженца
Задержанной в Актюбинской области каракалпакской активистке выдано свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане
фото скрин "Радио Азаттык"

5 декабря управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области приняло решение о выдаче задержанной каракалпакской активистке Тилеубике Юлдашевой свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане. Об этом сообщает «Радио Азаттык». Также информацию Власти подтвердил один из членов каракалпакской диаспоры Акылбек Муратбай.

По словам руководителя Актюбинского отделения Международного бюро по соблюдению прав человека и законодательства в Казахстане Ирины Гольцварт, Тлеубике Юлдашева, находящая в СИЗО с 16 ноября в Актобе, пока на руки не получила это свидетельство, но осведомлена об этом. Свидетельство действительно до 5 марта 2023 года, но при необходимости срок может быть продлен еще на три месяца.

«В соответствии с законодательством Казахстана лицо, имеющее такое удостоверение, не может быть экстрадировано. На основании этого документа каракалпакской активистке может быть присвоен статус беженца. Его решит комиссия из сотрудников прокуратуры, КНБ и других компетентных органов», - сказала Гольцварт.

Тлеубике Юлдашева была задержана 13 ноября на посту «Жайсан» на границе Актюбинской области Казахстана и Оренбургской области России. Казахстанские пограничники не пустили Юлдашеву в Россию, заявив, что она «объявлена в международный розыск». Позже суд вынес решение о ее заключении на 40 дней.

Как сообщила представитель Казахстанского Международного бюро по правам человека и соблюдению законов Гульмира Куатбекова, Тлеубике Юлдашева проживает в Казахстане с января 2020 года. Опасаясь преследований в своей стране по политическим мотивам, она попросила убежища в Казахстане.

Ранее в Казахстане были задержаны четверо каракалпакских активистов – Кошкарбай Торемуратов, Жангельды Жаксимбетов, Раиса Кудайбергенова и Зиуар Мирманбетова. Их подозревают в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана). Также по тому же обвинению объявили в международный розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области «Аллаяр жолы», члена Ассамблеи народа Казахстана Ниетбая Уразбаева.

1 июля в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в Конституцию. Наряду с потенциальным обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие «суверенности» Каракалпакстана и было упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.

4 июля уроженцев Каракалпакстана вызывали на допросы в Алматы. По словам активистов, причиной внимания со стороны правоохранительных органов стали видеообращения против поправок в конституцию Узбекистана.

В Атырау были задержаны порядка 75 человек, которые планировали записать видеообращение против поправок на местной площади. В пресс-службе департамента полиции заявляли, что задержанные планировали провести несанкционированный митинг. Часть из них была оштрафована.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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