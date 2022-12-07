Порядок подачи петиций в Казахстане рассмотрел мажилис

В Казахстане на законодательном уровне закрепят институт подачи петиций. Такие нормы заложены в проекте закона «Об общественном контроле» и сопутствующих поправках, которые в среду в ходе пленарном заседания в первом чтении одобрил мажилис. Как сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, для подачи петиций будет создана онлайн-платформа, а сами петиции будут рассматриваться как местными, так и центральными госорганами, только если они наберут определенное количество голосов.

«Проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля” включает поправки по регламентации института петиций, а также вопросы совершенствования законодательства в области доступа к информации. В законодательство вводится понятие “петиции”. Петиция – коллективное уведомление, отклик или предложение, направленные в госорган, местный представительный, исполнительный орган в электронном формате и рассматриваемым в порядке, установленным главой 12 примечание 1 Административного процедурно-процессуального кодекса РК», - сказал Кыдырали.

Кроме того, документом утвержден порядок подачи и рассмотрения петиции, которая может быть подана только гражданами Казахстана через специальный интернет-портал, а уполномоченный орган будет определять соответствие петиции условиям, установленным законом, пока она не станет публичной. В течение 20 рабочих дней со дня подачи петиции к ней должны присоединиться не менее 150 граждан страны. Как объяснил Кыдырали, для обязательного рассмотрения петиции устанавливается пороговое значение голосов граждан, которые ее поддерживают. В частности, районный уровень, акиматы – 2,5 тыс. голосов, при населении свыше 50 тыс. человек, а для остальных – не менее 5% от численности населения. Районный уровень, маслихат – 5 тыс. голосов при населении свыше 50 тыс. человек, для остальных – не менее 10% от численности населения. Областной уровень, акиматы – 1% голосов от населения соответствующей административной территориальной единицы. Областной уровень, маслихаты – не менее 2% от населения соответствующей административной территориальной единицы. Республиканский уровень, правительство – не менее 50 тыс. голосов.

В ходе рассмотрения петиции госорган должен пригласить ее автора и организовать публичное обсуждение проекта решения, создать отдельную комиссию и рабочую группу.

«Такие меры позволят повысить общественный статус и значимость петиций», - считает Кыдырали.

Он также подчеркнул, что решение по петициям будет принимать только первый руководитель.

В свою очередь депутат мажилиса Дархан Мынбай высказал мнение, что порядок подачи и рассмотрения петиций слишком забюрократизирован, так как с момента подачи до ее рассмотрения пройдет около года.

«Для того чтобы петиция считалась легитимной, требуется восемь месяцев, во-вторых, это двухэтапность сбора голосов. На первом этапе нужно набрать 150 голосов, на втором – от 2 500 до 50 тыс. голосов, чтобы петиция считалась поддержаной. При этом на рассмотрение петиции госорганам отводится три месяца. В итоге по продолжительности времени от создания петиции до получения ответа уйдет почти год. За это время поднимаемый вопрос перестанет быть актуальным», - считает Мынбай.

Министр информации же с ним не согласился, отметив, что законопроект разрабатывали депутаты, а МИОР, например, некоторые сроки сократили.

Возник у депутатов вопрос и о том, как подавать петиции гражданам в отдаленных регионах страны, у которых нет доступа к интернету.

«У нас в ряде отдаленных сел до сих пор нет доступа к интернету. Соответственно, в таких селах невозможно будет осуществить подписание такой петиции. На сегодня поданы поправки, что будут допустимы бумажные документы. Требования к таким документам намного ниже, их верификация намного сложнее. В связи с этим у меня два вопроса: право подавать бумажные петиции будет у всех, независимо от доступа к интернету? Как вы оцениваете риски злоупотребления этим правом и последующую девальвацию самого института петиции?» - поинтересовалась депутат Екатерина Смышляева.

В этом вопросе, по словам Кыдырали, гражданам помогут местные акиматы, центры обслуживания населения и отделения «Казпочты», через которые можно будет подавать петиции.

«Мы будем использовать специальные платформы. Все они будут храниться на государственных серверах, и потому права граждан будут реализовываться», - пообещал он.

Стоит отметить, что также в первом чтении депутаты рассмотрели проект закона «Об общественном контроле», которым закрепляется понятие такого контроля. Объектами общественного контроля определены местные, государственные, центральные госорганы, субъекты квазигоссектора, исполнители функций центральных или местных исполнительных органов, субъектами общетвенного контроля – граждане, некоммерческие организации, зарегистрированные в Казахстане. При этом к общественному контролю не допускаются лица, не достигшие 18 лет, имеющие непогашенную судимость, состоящие на наркологическом и психологическом учете, некоммерческие организации, деятельность которых связана с иностранным участием, а также прекращена или запрещена в соответствии с действующим законодательством. Также утверждены роки рассмотрения результатов общественного контроля. В частности, объекты общественного контроля должны в десятидневный срок рассмотреть обращение и направить мотивированный ответ.