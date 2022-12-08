В следующем году в Алматы появится новый автобусный маршрут – Досаев

В следующем году в Алматы появится новый автобусный маршрут – до садоводческого товарищества «Геолог», сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района в четверг.

«В следующем году будет запущен новый маршрут от улицы Калдаякова до садоводческого товарищества “Геолог”», - сказал Досаев, рассказывая о ситуации с общественным транспортом в районе.

Также он сообщил, что «для обновления 9 маршрутов закуплен 101 новый автобус». По словам акима, на сегодня по четырем маршрутам обновили подвижной состав: №69 – 18 автобусов, №201 – 24 автобуса, №12 – 16 автобусов, №71 – 10 автобусов. Еще по пяти маршрутам подвижной состав будет обновлен до конца года. Это маршруты №5, №5а, 5б, 5в – 8 автобусов и №205 – 25 автобусов. Дополнительно в этом году запущен маршрут №100, на него предусмотрено 34 автобуса.

«В 2023 году на территории района будет построено шесть новых остановочных комплексов», - пообещал Досаев.