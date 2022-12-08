Городской онкоцентр на 250 мест построят в Алматы

В Алматы запланировано строительство городского онкоцентра на 250 мест, строительство новых подстанций скорой помощи и других объектов здравоохранения. Часть из них будет сдана в эксплуатацию уже до конца этого года, заявил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района в четверг.

«В настоящее время проводятся работы по строительству пяти объектов здравоохранения. В микрорайоне Кенсай до конца текущего года будет введена в эксплуатацию новая семейно-врачебная амбулатория с проектной мощностью на 120 посещений в день. Для обеспечения “шаговой доступности” медицинской помощи населению в микрорайонах Кольсай и Сулусай до конца года планируется открытие фельдшерско-амбулаторных пунктов за счет спонсорских средств. На территории государственной больницы в микрорайоне Алатау строится модульный центр компьютерной томографии. Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года», - перечислил Досаев.

Кроме этого, по словам акима, дополнительно разрабатывается ПСД на реконструкцию здания больницы в микрорайоне Алатау, завершение ПСД запланировано в III квартале 2023 года. Также в IV квартале 2023 года планируется завершить разработку ПСД на строительство новых зданий подстанций скорой помощи №4 и №10 и ПСД на строительство новой поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне Думан.

«На 2023-2024 годы акиматом города запланирована реализация масштабного проекта на территории полицентра “Восточные врата” по строительству городского онкологического центра на 250 коек», - также сообщил Досаев.