Депутаты мажилиса предлагают освободить от НДС онкоцентры, хосписы и инсультные центры

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил, что в парламенте обсуждается вопрос освобождения от НДС лекарств от социально значимых заболеваний, в том числе орфанных, а также онкологической, паллиативной помощи и инсультных центров.

Аймагамбетов напомнил, что комитет мажилиса по социально-культурному развитию неоднократно поднимал тему дифференциации налогообложения лекарств и медицинских услуг. Сейчас группа депутатов из комитета предлагает не вводить НДС на лекарства для социально значимых заболеваний.

«Это препараты для онкобольных, пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями, паллиативной помощи, сахарного диабета, а также ряда аутоиммунных и других социальных заболеваний. Конкретный перечень сейчас обсуждается и будет расширен», - пояснил он, подчеркнув, что это позволит избежать существенного роста цен на лекарства именно для тех, кто в них особенно нуждается.

Также депутаты сейчас обсуждают вариант, при котором отдельные направления – онкология, паллиативная помощь (хосписы), лечение инсультов, возможно, родовспоможение и другие социально важные медицинские услуги – будут полностью освобождены от НДС.

«По остальным направлениям, возможно, будет введен налог в размере 10%», - добавил мажилисмен, напомнив, что правительство предлагает ввести ставку около 10%, а депутаты из комитета предлагали снизить ее до 5%.

Также депутаты мажилиса предлагают установить КПН в сфере медицины сначала в 5% и ежегодно увеличивать ставку, доведя ее до 10%. Напомним, что правительство предлагает ввести КПН сразу в размере 10%.

«Поэтапный подход позволит медицинским учреждениям адаптироваться к новым условиям и избежать резкого увеличения налоговой нагрузки», - считает Аймагамбетов, подчеркнув, что введение сразу двух новых налогов для медицинской сферы означает рост нагрузки с 0% до 20%. Поэтому важно «максимально сгладить эти изменения», то есть вводить их поэтапно и освободить от налогообложения социально значимые заболевания, чтобы избежать негативного влияния на больных, людей с инвалидностью, многодетных и малообеспеченных семей.

Решения по этим нормам пока не приняты. По информации Аймагамбетова, их продолжают обсуждать в рабочих группах, рассматриваются различные варианты и поправки.