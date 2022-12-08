В правительстве ставится вопрос, продолжит ли «АрселорМиттал Темиртау» работать в Казахстане – Ускенбаев

Несколько правительственных комиссий изучают деятельность «АрселорМиттал Темиртау» и в том числе вопрос, будет работать эта компания в Казахстане или нет, заявил журналистам в четверг в кулуарах сената министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

«По поручению главы государства создано несколько комиссии, в которых работают более 70 специалистов из разных министерств. Вы скоро узнаете (о результатах – В.), потому что принимаются жесткие решения в отношении руководителей компании “АрселорМиттал Темиртау”. Даже ставится вопрос о том, будет ли “АрселорМиттал” работать в Казахстане или нет», - заявил Ускенбаев.

Напомним, в ночь на 3 ноября на шахте имени Ленина, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау» произошел выброс метана, в результате которого пятеро шахтеров погибли, четверо – пострадали. Госкомиссия, изучавшая причины ЧП, признала 100-процентную вину работодателя. Все материалы переданы в правоохранительные органы. Как сообщал министр по ЧС Юрий Ильин, в числе подозреваемых 26 должностных лиц, начиная от руководства «АрселорМиттал Темиртау», заканчивая руководящим инженерно-техническим составом шахты. Среди них есть граждане других государств, непосредственно руководители угольного департамента и руководство АМТ – Наир Биджу и Джелсон Батиста. По состоянию на 23 ноября им не были предъявлены обвинения, но всем ограничен выезд за пределы Казахстана.

8 декабря на коксохимическом производстве металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау» погиб газовщик 1982 года рождения. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 156 ч.3 УК РК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).