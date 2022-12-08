Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Карагандинской области

Депутаты маслихата Карагандинской области в четверг согласовали кандидатуру нового акима региона. Им стал аким Караганды Ермаганбет Булекпаев. Указ о его назначении уже подписан президентом.

По представлению президента премьер-министр Алихан Смаилов представил две кандидатуры на пост акима Карагандинской области – акима Караганды Ермаганбета Булекпаева и руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области Сержана Аймакова. Открытым голосованием депутаты маслихата избрали Булекпаева, за него отдано 138 голосов, за Аймакова – 40.

Указ президента о назначении Ермаганбета Булекпаева акимом Карагандинской области уже опубликован на сайте Акорды.

Булекпаев в свою очередь отметил, что в приоритете будут вопросы экологии.

«На сегодня уровень выбросов превышает все допустимые нормы. В этом направлении решением является осуществление строгого контроля за исполнением планов мероприятий крупных предприятий по снижению выбросов в атмосферу и масштабной газификации региона», - отметил он.

Следующим приоритетом Булекпаев назвал повышение транзитно-транспортного потенциала. В регионе планируется завершить строительство автодороги Караганды – Балхаш, начато строительство автодорог Караганды – Жезказган, Караганда – Каркаралинск. Булекпаев пообещал, что «будут максимально содействовать реализации данных проектов», провести ремонт местных дорог, поэтапно продолжать работу по обновлению парка автобусов и улучшения качества пассажирских перевозок.

«На сегодня по инженерной инфраструктуре имеется высокий износ на сетях тепло- водоснабжения. Безусловно, важным вопросом для меня является качественное и стабильное прохождение текущего и последующих отопительных сезонов. И в дальнейшем ремонт и реконструкция сетей, станций, ТЭЦ – актуальная задача всего региона, в том числе и моногородов. Также под моим контролем будет (проведена – В.) модернизация ТЭЦ города Темиртау. Помимо ремонта есть задача развития и расширения дополнительных мощностей», - сказал Булекпаев.

Ермаганбет Булекпаев родился 2 сентября 1975 года в селе Успенка Шетского района Карагандинской области. Окончил экономический факультет Карагандинского госуниверситета. Трудовой путь начал в 1996 году в должности экономиста темиртауского филиала ОАО «Казкоммерцбанк». В разные годы работал главным специалистом, заместителем директора департамента экспортного контроля и лицензирования в министерстве индустрии, энергетики и торговли, был заместителем руководителя аппарата акима Павлодарской области, акимом Павлодарского района, руководителем управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области, руководителем территориального управления - председателем дисциплинарного совета управления Агентства РК по делам государственной службы по Карагандинской, Южно-Казахстанской областей и столицы. Был акимом районов Сарыарка, Алматы и Есиль Астане, государственным инспектором администрации президента, заместителем акима Карагандинской области. С сентября 2020 года был назначен акимом Караганды.