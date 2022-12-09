Центр раннего вмешательства для профилактики инвалидности откроют в Алматы

Приоритетной задачей города должно стать оказание всесторонней поддержки социально уязвимым слоям населения и людям с особыми потребностями, заявил аким Алматы Ерболат Досаев. Он сообщил, что в городе будет создан Центра раннего вмешательства для профилактики инвалидности, на это будет выделено 600 млн тенге.

«Сегодня социальной поддержкой охвачено 240,5 тыс. уязвимых слоев населения на сумму более 26 млрд тенге. Ежегодно количество лиц с инвалидностью в нашем мегаполисе увеличивается в среднем на 3%, а среди детей этот показатель растет на 6,8%. В целях профилактики и предупреждения инвалидности в 2023 году планируется запустить пилотный проект по созданию Центра раннего вмешательства на сумму 600 млн тенге с обучением 950 специалистов ежегодно», - сказал Досаев в маслихате.

Также, по его словам, со следующего года акимат города Алматы реализует специальную программу по обеспечению 200 детей качественными электроколясками, 170 человек протезно-ортопедическими аппаратами, слуховыми аппаратами, речевыми процессорами.

«Данная мера направлена ​​на пополнение высокотехнологичных средств реабилитации, отсутствующих на портале социальных услуг, и объем финансирования на эти цели составляет 8,2 млрд тенге», - отметил аким

В следующем году планируется трудоустроить 1 350 людей с инвалидностью.

Вместе с тем, по информации Досаева, в 2023 году будет разработан единый стандарт поликлиник города, который будет внедряться при строительстве новых объектов, а затем применяться к действующим поликлиникам.