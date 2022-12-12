Инфляция достигла максимума за последние 14 лет
Рост экономики Казахстана за январь – ноябрь составил 2,7%
фото Марии Гордеевой

Тамара Вааль, Астана, Власть

За 11 месяцев 2022 года рост экономики Казахстана замедлился с 4,6% до 2,7%, а инфляция составила 19,6%, заявил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

«За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения», - сказал Токаев.

Президент отметил, что в ходе расширенного заседания правительства будут подведены предварительные итоги социально-экономического развития страны за 2022 год и определены основные задачи на предстоящий период. Он подчеркнул, что «накопилось немало актуальных вопросов».

Напомним, что министерство национальной экономики Казахстана придерживается прогноза по росту экономики по итогам года на уровне 3% и более. Об этом в середине ноября заявлял глава ведомства Алибек Куантыров. Он отмечал, что в целом качественные факторы роста экономики сохраняются, однако риски недостижения этого показателя всегда есть.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Правительство не смогло противостоять вызовам, с которыми столкнулся Казахстан в этом году – Токаев
Новости
McDonald’s ведет переговоры с казахстанскими производителями о поставках продукции
Новости
Апелляционная инстанция отменила решение суда об установлении водоохранных зон вокруг Малого Талдыколя
Просматриваемые
Новости
Назначен новый аким Павлодарской области
Новости
Суд во Франции отклонил апелляцию Аблязова на лишение его политического убежища
Новости
Задержанной в Актюбинской области каракалпакской активистке выдано свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане
Новости
На базе международного аэропорта Актобе создадут логистический хаб
Новости
В Астане пресечена деятельность ОПГ, нелегально регистрировавшей иностранные автомобили
Новости
Аварийно-восстановительные работы в Экибастузе завершат до 15 декабря, заверил аким Павлодарской области