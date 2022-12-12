Рост экономики Казахстана за январь – ноябрь составил 2,7%

За 11 месяцев 2022 года рост экономики Казахстана замедлился с 4,6% до 2,7%, а инфляция составила 19,6%, заявил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

«За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения», - сказал Токаев.

Президент отметил, что в ходе расширенного заседания правительства будут подведены предварительные итоги социально-экономического развития страны за 2022 год и определены основные задачи на предстоящий период. Он подчеркнул, что «накопилось немало актуальных вопросов».

Напомним, что министерство национальной экономики Казахстана придерживается прогноза по росту экономики по итогам года на уровне 3% и более. Об этом в середине ноября заявлял глава ведомства Алибек Куантыров. Он отмечал, что в целом качественные факторы роста экономики сохраняются, однако риски недостижения этого показателя всегда есть.