​Более миллиона людей уже не в состоянии погашать потребительские кредиты − Токаев

Более миллиона людей уже не в состоянии погашать потребительские кредиты, а объем проблемных кредитов достиг 500 млрд тенге, заявил президент Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства.

«К сожалению, неосознанное потребление может привести к серьезным дисбалансам, признаки которых мы наблюдаем не первый год. Сегодня объем проблемных кредитов достиг полтриллиона тенге. Более миллиона людей уже не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства. Многие из них, доходя до отчаяния, вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить старые», − обозначил проблему Токаев.

По его словам, для ее решения с 1 января 2023 года должен заработать закон «О реабилитации и банкротстве физических лиц». Помимо этого, правительство будет жестче регулировать беззалоговое онлайн-микрокредитование.

«В некоторых странах на него введен полный запрет. Следует изучить этот опыт. Нужно продумать механизм «ограждения» заемщиков, имеющих просроченную задолженность более 90 дней, от принятия новых обязательств», − заметил Токаев.

По его словам, в ближайшее время он подпишет указ по реализации этих мер.



