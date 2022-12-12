Следующий год, вероятно, будет еще сложнее
Правительство не смогло противостоять вызовам, с которыми столкнулся Казахстан в этом году – Токаев
Фото пресс-службы президента Казахстана

Правительство не смогло эффективно противостоять вызовам, с которыми столкнулся Казахстан в этом году, констатировал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Поставленные задачи не были выполнены в полной мере, а качество жизни населения ухудшается.

«Мы должны откровенно сказать, что правительство не смогло эффективно противостоять вызовам, с которыми столкнулась наша страна в этом году. Поставленные задачи не были выполнены в полной мере. А на некоторых участках работы вообще не велись», - заявил Токаев.

Он привел в пример, что правительство так и не смогло выполнить задачу по отмене устаревших и ненужных нормативных актов, из-за чего министры и руководители ведомств не могут действовать самостоятельно и принимать срочные решения, а много времени уходит на бесконечные встречи и работу по согласованию документа.

«Когда дело доходит до принятия реальных решений, руководители министерств и национальных компаний уклоняются от ответственности за себя. К сожалению, не учитывается, что от этого важного решения зависит судьба всей страны и народа. Взаимодействие между правительством и администрацией президента не налажено», - заявил глава государства.

Кроме этого, казахстанцы недовольны работой правительства и акимов на всех уровнях, «и в их словах есть правда».

«К сожалению, ситуация ухудшается, падает качество жизни населения. Не будет преувеличением сказать, что инфраструктура, очень важная для качества жизни горожан и сельчан, изношена и даже находится в аварийном состоянии. Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. Потому такая ситуация представляет опасность для всех. Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний. Главная задача правительства – решить экономические проблемы в стране. Это прямая обязанность членов правительства, акимов, руководителей нацкомпаний», - заявил Токаев.

В этой связи он спросил у премьер-министра Алихана Смаилова, «можно ли с таким составом правительства войти в новый год, реализовать предвыборную программу президента, противостоять всем экономическим угрозам»?

«На мой взгляд, эти вопросы следует тщательно обсудить в ходе консультаций с премьер-министром и депутатами», - заключил Токаев.

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